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Украинцы возмутились поездкой Медведева в Крым

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
МИД Незалежной выразило протест России

В Киеве никак не могут принять тот факт, что Крым воссоединился с Россией. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины распространило сообщение, в котором осудило визит главы правительства России Дмитрия Медведева на полуостров.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым",

- говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

Премьер-министр России прибыл в Севастополь ко Дню Военно-морского флота. Медведев пробудет в регионе 28 и 29 июля.

Ранее президент России Владимир Путин принял парад в честь праздника в Санкт-Петербурге.

Крым вновь стал частью России в 2014-м после референдума. Киев до сих пор не признает выбор крымчан. В Москве не раз говорили о том, что вопрос принадлежности полуострова неактуален. 

Полина ИВАНОВА
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