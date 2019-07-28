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В Киеве никак не могут принять тот факт, что Крым воссоединился с Россией. Пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины распространило сообщение, в котором осудило визит главы правительства России Дмитрия Медведева на полуостров.
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым",
- говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.
Премьер-министр России прибыл в Севастополь ко Дню Военно-морского флота. Медведев пробудет в регионе 28 и 29 июля.
Ранее президент России Владимир Путин принял парад в честь праздника в Санкт-Петербурге.
Крым вновь стал частью России в 2014-м после референдума. Киев до сих пор не признает выбор крымчан. В Москве не раз говорили о том, что вопрос принадлежности полуострова неактуален.
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