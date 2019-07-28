Разведчикам США напомнили о границах дозволенного и предложили удовлетворить любопытство более приземленным способом

На полуострове отметили активность военных самолетов Вашингтона у крымских границ.

С воздуха положение дел в Крыму не разглядеть, отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он предложил политикам и чиновникам из США лично посетить полуостров и удовлетворить любопытство относительно развития и военной мощи. Кроме того, с ними готовы поделиться опытом.

При этом Бальбек отметил, что запретить полеты самолетов-разведчиков Россия не может, однако американцам не стоит переходить черту.

"Призываю американских чиновников и политиков посмотреть правде в глаза, проявить политическое мужество, мудрость и приехать, согласовав визит через МИД РФ, в Крым",

– заключил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о двух самолетах-шпионах, которые появились у границ полуострова.