Нибиру
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На полуострове отметили активность военных самолетов Вашингтона у крымских границ.
С воздуха положение дел в Крыму не разглядеть, отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он предложил политикам и чиновникам из США лично посетить полуостров и удовлетворить любопытство относительно развития и военной мощи. Кроме того, с ними готовы поделиться опытом.
При этом Бальбек отметил, что запретить полеты самолетов-разведчиков Россия не может, однако американцам не стоит переходить черту.
"Призываю американских чиновников и политиков посмотреть правде в глаза, проявить политическое мужество, мудрость и приехать, согласовав визит через МИД РФ, в Крым",
– заключил он в беседе с РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось о двух самолетах-шпионах, которые появились у границ полуострова.
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