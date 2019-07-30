Жителей российского региона Старый Свет насильно приписывает к Украине

При получении визы в страны Европы представители России от Крыма все время сталкиваются с унижением. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Он отметил, что подобное чувство у него возникает, когда он получает разрешительные документы, отправляясь на совещания ОБСЕ и сессии ООН, где затрагиваются, в том числе, важные вопросы для жителей полуострова.

"Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение", – заявил РИА "Новости" крымчанин.

Он добавил, что хотел отказаться от последней из своих поездок.

"Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт", – подчеркнул Абажер.

Представитель Республики считает, что такое отношение к крымчанам является нарушением свободы передвижения граждан.

Буквально накануне посольство РФ в Соединенном Королевстве заявили, что власти ряда западных стран Запада пренебрегают международными нормами права, отказываясь выдавать визы жителям Крыма по российским паспортам, полученным после референдума в 2014 году.

"Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза... Это политика так называемого мира, основанного на правилах, которую продвигает Британия?" – заметили в дипведомстве.

