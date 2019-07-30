Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымчане пожаловались на унижение со стороны Европы

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы нашли в Крыму радиацию на детских площадках
Жителей российского региона Старый Свет насильно приписывает к Украине

При получении визы в страны Европы представители России от Крыма все время сталкиваются с унижением. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Он отметил, что подобное чувство у него возникает, когда он получает разрешительные документы, отправляясь на совещания ОБСЕ и сессии ООН, где затрагиваются, в том числе, важные вопросы для жителей полуострова.

"Всегда, когда я выезжаю на территорию Европы, мне открывают визу на отдельном листочке с указанием, что Крым является составной частью Украины. Это унижение", – заявил РИА "Новости" крымчанин.

Он добавил, что хотел отказаться от последней из своих поездок.

"Как это так: мне, гражданину Российской Федерации, выдают визу на отдельном листочке, вместо того чтобы поставить этот штамп непосредственно в мой загранпаспорт", – подчеркнул Абажер.

Представитель Республики считает, что такое отношение к крымчанам является нарушением свободы передвижения граждан.

Буквально накануне посольство РФ в Соединенном Королевстве заявили, что власти ряда западных стран Запада пренебрегают международными нормами права, отказываясь выдавать визы жителям Крыма по российским паспортам, полученным после референдума в 2014 году.

"Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза... Это политика так называемого мира, основанного на правилах, которую продвигает Британия?" – заметили в дипведомстве.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Байки Климкина: украинский министр сорвался на встрече с Лавровым

Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

"Ничего не было": раскрылась правда об отравлении Ющенко

Следователь по делу о "покушении" на политика рассказал все, что знает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей