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Украинцы нашли в Крыму радиацию

Фото: www.globallookpress.com
В Сети скептически отреагировали на "сенсацию"

Украинские блогеры забили тревогу: они заявили, что в Крыму вывезли тонны радиоактивного песка с могильника ядовитых промышленных отходов у побережья Керчи на стройки и детские площади.

Надо сказать, что об этой сенсационной "новости" писали в Сети еще 3 года назад, однако сейчас диванные эксперты из Незалежной почему-то решили о ней напомнить. Интернет-пользователь с ником Roxolana Today неоднократно писала о том, какие "ужасы" творятся в Крыму после воссоединения с Россией, по-видимому, и на этот раз она решила раздуть сенсацию на пустом месте, не предоставив никаких доказательств.

Одиозное украинское издание "Обозреватель" подхватило этот "повод" и сообщило об очередной "катастрофе" на полуострове. Впрочем, большинство комментаторов оценили эту информацию как "смешную". К примеру, один из читателей написал:

"а с какого перепугу отходы обогатительной фабрики стали радиоактивными?! роксоланатудей приврала что бы жути нагнать? ну или просто врет, потому что дышит?" 

Такие же отзывы оставили и на Youtube:

"Бред какой то. Берут чистый песок, ни какой породы не видно. Сначала скакали утверждая что мост не возможно построить, сейчас вот карьер за могильник выдают", "На видео прекрасно видно что грузят чистый ПЕСОК, без всяких примесей. Причем здесь отходы?"   

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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