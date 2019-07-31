Туристы из Незалежной отказались отвыкать от местных пейзажей

Более четверти миллиона украинцев отдохнули в Крыму в этом году, посчитали в местном министерстве курортов и туризма. По словам главы ведомства Вадима Волченко, приток путешественников из соседнего государства ощутимый, несмотря на враждебный настрой киевской власти.

Курорты полуострова, отметил он, остаются излюбленными местами для отдыха жителей Незалежной. Российский Крым, в свою очередь, их встречает гостеприимно, подчеркнул министр.

Украинская музыка и речь не раздражает ни местных, ни туристов. Спокойно в Крыму реагируют и на автомобильные номера с сине-желтым флагом.

"Украинские туристы поражены преобразованием полуострова за последние годы. Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно", – цитирует Волченко РИА "Новости".

Информацию оперативно подтвердили. Сами туристы.

"Был в этом году в Крыму. Все именно так, как написано в статье", – прокомментировал читатель.



Кстати, "соседи", добавил министр РК, составляют львиную долю всех туристов в Крыму. Пальму первенства украинцы делят с белорусами.