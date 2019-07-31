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Украинцы охотно едут в российский Крым

Фото: www.globallookpress.com
Туристы из Незалежной отказались отвыкать от местных пейзажей

Более четверти миллиона украинцев отдохнули в Крыму в этом году, посчитали в местном министерстве курортов и туризма. По словам главы ведомства Вадима Волченко, приток путешественников из соседнего государства ощутимый, несмотря на враждебный настрой киевской власти. 

Курорты полуострова, отметил он, остаются излюбленными местами для отдыха жителей Незалежной. Российский Крым, в свою очередь, их встречает гостеприимно, подчеркнул министр.

Украинская музыка и речь не раздражает ни местных, ни туристов. Спокойно в Крыму реагируют и на автомобильные номера с сине-желтым флагом. 

"Украинские туристы поражены преобразованием полуострова за последние годы. Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно", – цитирует Волченко РИА "Новости".

Информацию оперативно подтвердили. Сами туристы. 

"Был в этом году в Крыму. Все именно так, как написано в статье", – прокомментировал читатель. 

Кстати, "соседи", добавил министр РК, составляют львиную долю всех туристов в Крыму. Пальму первенства украинцы делят с белорусами.

Ксения АНДРЕЕВА
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