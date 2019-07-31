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Катастрофа: море в Крыму стало серым

Фото: www.globallookpress.com
Воды у берегов полуострова заняли ядовитые твари

У города Щелкино в Крыму очевидцы заметили неладное. Море поменяло цвет – из синего оно стало серым. Это произошло из-за медуз.

Их оказалось так много, что вода будто перекрасилась. На видео, снятом очевидцами, лодка, на которой плывут люди, буквально врезается в стаю медуз.

Когда "верхний слой" морских животных слегка расплывается, выясняется, что есть и "нижний". Существа заняли все морское пространство – и вширь, и вглубь.

Ролик нашествия студенистых тел попал в Сеть. 

Почему масса крупных и ядовитых медуз-корнеротов хлынула в эти края, не известно. Одной из возможных причин может быть повышение солености Азовского моря, предполагает телеканал "Звезда".

"Начнут кукарекать, что виной всему мост", – отметил один из интернет-пользователей, видимо, намекая на украинцев.

Ранее сообщалось, что громадные медузы-корнероты заполонили  побережье Азовского моря в Незалежной. На некоторых пляжах они прибивались к берегу целыми стаями.

Полина ДОРОЖКИНА
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