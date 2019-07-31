Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих

Украинские "аналитики" заявили, что пляжи Крыма опустели, а вот в Одессе, напротив, яблоку негде упасть.

"Все ушли! Далеко и надолго!" -

написала в Twitter небезызвестная Roxolana Today, не в первый раз пытающаяся убедить публику в том, что на полуострове все стало плохо после воссоединения с Россией.

При этом фото, предоставленное блогером, наводит на мысль об использовании фоторедактора. Да и реальные факты противоречат злорадным заявлениям Роксоланы.

Информация о том, что крымские пляжи стоят пустые, появляется в украинских СМИ с завидной регулярностью. Между тем в 2018 г. в Крыму отдохнули свыше 6 млн туристов, а в этом году власти рассчитывают, что на полуостров приедут более семи миллионов человек.