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Участь Крыма предрешена

Фото: www.globallookpress.com
Украинское наследие осталось в прошлом

У Крыма впереди – большое будущее. В этом уверен гендиректор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев.

"Это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех", – заявил Киселев.

За последние 5 лет в регионе произошли огромные инфраструктурные перемены. Это и Крымский мост, и новые дороги, линии электропередачи, объекты водоснабжения, отметил журналист в эфире радио "Спутник в Крыму". Причем центр помогает не только деньгами. Крымчане чувствуют большую поддержку со стороны россиян.  

Дмитрий Киселёв. Фото: www.globallookpress.com

"Сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", – цитирует Киселева РИА "Новости".

Известно, что журналист сам имеет дачу в Крыму, где с удовольствием принимает гостей. 

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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