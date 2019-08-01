Участь Крыма предрешена

Украинское наследие осталось в прошлом

У Крыма впереди – большое будущее. В этом уверен гендиректор МИА "Россия сегодня" журналист Дмитрий Киселев.

"Это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех", – заявил Киселев.

За последние 5 лет в регионе произошли огромные инфраструктурные перемены. Это и Крымский мост, и новые дороги, линии электропередачи, объекты водоснабжения, отметил журналист в эфире радио "Спутник в Крыму". Причем центр помогает не только деньгами. Крымчане чувствуют большую поддержку со стороны россиян.

"Сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", – цитирует Киселева РИА "Новости".

Известно, что журналист сам имеет дачу в Крыму, где с удовольствием принимает гостей.