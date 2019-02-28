Близкий родственник известного телеведущего будет отбывать наказание как у Христа за пазухой

Попавший накануне в крайне неприятную ситуацию Сергей Киселев лишится свободы. Однако его минуют тяготы тюремной жизни, успокоила глава правозащитной организации "Правовая зона" Елена Соколова.

Племянник популярного телеведущего Дмитрия Киселева будет содержаться в тепличных условиях. И родственные связи тут ни при чем. Комфортное содержание заключенных и защита их интересов – визитная карточка немецких тюрем. Так что дядя и другие могут быть спокойны за "отсидку" заточенного в камеру иностранца, учитывая отсутствие притеснений по национальности.

"Воровские понятия там не действуют. Да и в целом к осужденным со стороны администрации цивилизованное отношение. Это пример того, как может выглядеть пенитенциарная система. У Киселева никаких проблем не будет",

– убедила правозащитница в беседе с URA.RU, подчеркнув, что заграничные исправительные учреждения – это не фешенебельные хоромы с позолоченной посудой, однако заключенным грех жаловаться.

"Там хорошие библиотеки, столовые. Это в целом и есть нормальное исправление заключенного", – подытожила она.

Сергей Киселев получил два года и три месяца тюрьмы. Такое наказание для него определил мюнхенский суд за подготовку вооруженных действий против армии Украины. Племянник журналиста признал вину, отметив, что никого не убивал.