Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Попавший накануне в крайне неприятную ситуацию Сергей Киселев лишится свободы. Однако его минуют тяготы тюремной жизни, успокоила глава правозащитной организации "Правовая зона" Елена Соколова.
Племянник популярного телеведущего Дмитрия Киселева будет содержаться в тепличных условиях. И родственные связи тут ни при чем. Комфортное содержание заключенных и защита их интересов – визитная карточка немецких тюрем. Так что дядя и другие могут быть спокойны за "отсидку" заточенного в камеру иностранца, учитывая отсутствие притеснений по национальности.
"Воровские понятия там не действуют. Да и в целом к осужденным со стороны администрации цивилизованное отношение. Это пример того, как может выглядеть пенитенциарная система. У Киселева никаких проблем не будет",
– убедила правозащитница в беседе с URA.RU, подчеркнув, что заграничные исправительные учреждения – это не фешенебельные хоромы с позолоченной посудой, однако заключенным грех жаловаться.
"Там хорошие библиотеки, столовые. Это в целом и есть нормальное исправление заключенного", – подытожила она.
Сергей Киселев получил два года и три месяца тюрьмы. Такое наказание для него определил мюнхенский суд за подготовку вооруженных действий против армии Украины. Племянник журналиста признал вину, отметив, что никого не убивал.
Шоумен прозрачно намекнул, что действующего президента ждет тюрьма
Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США