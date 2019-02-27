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Племянник Киселева угодил под суд

Дмитрий Киселев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Мужчину обвиняют в преступлениях против Украины

Сергей Киселев, близкий родственник известного телеведущего Дмитрия Киселева, планировал участвовать в вооруженных действиях против армии Украины, чтобы помочь включить Донбасс в состав России. С такими обвинениями выступил следователь Высшем земельном суде Мюнхена 27 февраля.

По данным немецкого следствия, Киселев в 2014 г. прошел специальную подготовку в Санкт-Петербурге, получил автомат Калашникова и пистолет и отправился воевать на восток Незалежной, передает RTVI. Само участие подсудимого в боестолкновениях следствие не волнует, а вот его предполагаемые идеи, угрожающие государственной безопасности Украины, прокурор счел террористическими.

Киселева задержали в Болгарии в мае 2018 г. и передали немецким властям, поскольку он жил в Германии с 1996 г. и служил священником в православных храмах в баварском Ингольштадте и австрийском Зальцбурге.

Ранее дядя подсудимого Дмитрий Киселев подтвердил, что Сергей воевал в Донбассе и даже был награжден.

Вера СВЕТЛОВА
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