"Задача для школьника": Киселев предсказал скорое уничтожение США

Лодки с ракетами, по мнению телеведущего, достаточно разместить в 400 км от берега Америки

Лицо "России 1" Дмитрий Киселев решил помочь американским военным и сделал математические подсчеты, на которые, по его словам, способны ученики третьего класса. Он заявил о том, что "Циркон" сможет долететь до США менее чем за 5 минут, поэтому им стоит получше подумать над своими действиями в Европе.

Как подчеркнул телеведущий, российские военные, "ничего не нарушая и никого не беспокоя", могут подплыть на лодках с ракетами на расстояние в 400 км от крупных американских городов. Учитывая, что центры принятия решений США, например, Пентагон, находятся в тех же 400 км от океана, то ракете потребуется пролететь всего 800 км. Так как скорость "Циркона" 11 тыс километров в час, то, как отметил Киселев, России удастся ударить по США за считанные минуты.

"Ответ будет мгновенным. Задачка для школьника третьего класса",

– заявил Киселев в программе "Вести недели".

Примечательно, что, по словам военного эксперта, "Цирконы" бесполезны для удара по США с расстояния в 500-1000 км.

Он подчеркнул, что если США сделают такой же подсчет, то, возможной, поймут, что не стоит создавать в Европе потенциальную угрозу России. О возможностях этого гиперзвукового оружия Киселев задумался после обращения президента страны Федеральному собранию.

Владимир Путин сообщил о том, что если Вашингтон разместит в Европе свои ракеты, то Москва предпримет зеркальные меры.