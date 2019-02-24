Названы цели ударов "Циркона" по США

От главных стратегических пунктов американцев не останется следа

В эфире телеканала "Россия-1" назвали главные цели, которые поразит ракета "Циркон" в случае агрессии США против России.

Отмечается, что в список попало здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами в Джим-Крике.

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" – по 40 штук на каждой субмарине, – то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин",

– говорится в эфире телеканала.

При этом отмечается, что на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей. По наземным целям тоже можно вести огонь, но при всех преимуществах в скорости она несет обычную боевую часть.