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Вилла Киселева в Крыму вызвала скандал

Дмитрий Киселев. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Александр Николаев
Распространение сведений об имуществе известного журналиста кому-то очень не понравилось

Рублем из собственного кармана поплатилась редактор выходящего в Крыму издания "Город24" Елена Войтова за статью про недвижимость гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. По данным "Новой газеты", Войтову заставили выкупить вышедший 23 сентября в Феодосии тираж газеты со статьей о доме Киселева в Коктебеле.

"На месте моего материала (на сайте газеты) появился рекламный блок. Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет", – рассказал автор скандальной статьи Владимир Мазурин. 

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Ознакомиться со статьей "Чародеи оползневого склона" можно в Telegram-канале "Крымский канал". В публикации рассказывается про реконструкцию виллы стоимостью около 200 млн рублей. Дескать, особняк стоит на неукрепленной земле и во время оползня может обрушиться на дома, расположенные ниже. Но его хозяин отказывается потратиться на укрепление участка.

Имя Киселева в статье не фигурирует. Между тем, в СМИ уверены, что это его недвижимость. В 2006 г. Киселев сам рассказывал украинским журналистам, что ради дома в Коктебеле ему пришлось взять огромный кредит под залог московского имущества.

Что касается нынешней истории с изъятием статьи, то гендиректор МИА "Россия Сегодня" убежден, что стал жертвой аферистов. "Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию", – сообщил Киселев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вера СВЕТЛОВА
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