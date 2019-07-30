Киевские провокаторы специально сочиняют небылицы

В Незалежной продолжается обсуждение проблемы водоснабжения отошедшего России в 2014 году полуострова. Так, украинцы фактически признались, что солгали о катастрофе в Крыму из-за воды. На самом же деле ее там предостаточно.

Жители полуострова не страдают от жажды, заверил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Более того, отметил он, питьевой воды в Крыму хватает "с головой".

"К сожалению, где-то месяц назад идея о том, что воду подавать на Крым была озвучена, в том числе, как любят у нас говорить," в Зеленского ",

– пояснил он в интервью телеканалу "Прямой", добавив, что вода в дефиците у огромной "военной базы Российской Федерации".

Напомним, накануне в Незалежной разгорелась бурная дискуссия по поводу канализационной воды для Крыма. В Киеве заявили о больших проблемах с водоснабжением российского полуострова, повторив заезженную мысль о Северо-Крымском канале как о рычаге давления на Москву.