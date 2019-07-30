На Украине замалчивают потерю пьяных танкистов

В Донбассе идет обычная и психологическая война

В Центре операций объединенных сил и в украинских СМИ никак не комментируют вчерашнее заявление представителя ДНР о задержании в Волновахе 19 танкистов ВСУ, которые якобы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своем отчете. При этом он не сказал, при каких обстоятельствах их задержали, лишь отметив, что они из 17-й танковой бригады.

На официальной странице Операции объединенных сил лишь поздравление жителей Авдеевки с "освобождением от оккупантов" в 2014 году и патриотические видео с учений. Украинские СМИ в унисон пишут о нарушении перемирия бойцами ДНР и одном раненом военнослужащем ВСУ, который подорвался на мине.

Стоит отметить, что воюющие стороны нередко сообщают о пьянстве и дезертирстве в стане врага, ведя так называемую психологическую войну. Так, в сентябре 2015 года "Новости Тернополя" писали о якобы пьяных бойцах ДНР, которые хотели обстрелять украинских военных, но попали в склад со своими же боеприпасами.

В свою очередь, в ДНР сообщили о совсем недавнем дезертирстве пятерых военнослужащих механизированного батальона ВСУ. Об этом пишет РИА ФАН, ссылаясь на представителя ДНР.