Необходимость ликвидации переправы через Керченский пролив в Киеве связали с ядерной угрозой

Крымский мост должен быть уничтожен, иначе с лица земли исчезнет Украина. Так аргументировал свой план ветеран внешней разведки Незалежной, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, мост с материка на полуостров понадобился России, чтобы доставлять военную технику и вооружение, в том числе ядерное оружие.

"Крымский мост имеет военно-стратегическое значение, в этом нет никаких сомнений", – заявил Богдан "Обозревателю".

И хотя мост, по информации генерала, уже "начал трещать по швам", Киев должен ускорить его ликвидацию, обратясь за помощью к мировому сообществу. Пока же переправа действует, и Крым становится все более укрепленной российской военно-морской базой, Украине придется активнее "модернизировать свои вооружения" и строить "ядерный щит", заявил Богдан.

Ранее на "ядерную угрозу" Крымского моста обратил внимание другой украинский деятель.