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Раскрыта "ядерная опасность" Крымского моста

Фото: www.globallookpress.com
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Тревожное известие до смерти перепугало украинцев

С громким заявлением выступил одиозный экс-полпред президента Незалежной в Крыму Борис Бабин.

В Киеве продолжают бредить о ядерном оружии на полуострове. В соседней стране не раз высказывали опасения, что его могут там разместить. В частности, об этом говорил глава украинского МИД Павел Климкин. Бабин с восторгом поддержал эти обвинения. Он раскрыл публике цель возведения Крымского моста. По его словам, транспортный переход через Керченский пролив – часть военной инфраструктуры. То есть с его помощью Россия сможет обеспечить обслуживание ядерного оружия в Крыму. Об этом бывший полпред поведал в беседе с информагентством "Укринформ".

Напомним, ранее Бабин выдвинул весьма "заманчивое" для Москвы предложение относительно снятия водной блокады Крыма. Он захотел обменять два города на полуострове на воду из Днепра, который назвали "канализацией всей Украины".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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