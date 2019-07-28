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На Украине призвали стянуть войска к границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная якобы должна быть заранее готова "поддержать общественный порядок в России"

Известный на Украине журналист и экс-военнослужащий Максим Кухар призвал Киев готовить войска, чтобы в срочном порядке подвести их к границе с Россией и "поддержать демократию". Предложение одиозного бывшего шеф-редактора украинской версии Forbes озадачило пользователей Сети.

С сомнительным заявлением Кухар выступил на своей странице в Facebook, отметив, что власти Незалежной должны объявить о том, что армия страны готова встать на защиту некоего "переходного Демократического правительства народного доверия в России", которое якобы создадут для досрочных выборов. Стянуть войска к границе РФ журналист призвал в ближайшее время, чтобы когда "новое российское правительство" попросит, Украина была бы готова "охранять общественный порядок" в определенных регионах.

"Так же надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ. Как минимум – никакие части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции – надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций",

– заявил Кухар, который, как отмечает издание "Взгляд" не раз фантазировал на подобную тему.

В Сети посмеялись над журналистом. Многие интернет-пользователи не поверили, что Кухар мог занимать столь высокую должность в таком издании и делать подобные странные заявления. Некоторые забеспокоились за душевное здоровье украинца.

"Сей Кухар просто дурак, который не ведает что говорит", "Как – он ещё не в стационаре?! Он же опасен для окружающих и для самого себя", "Вроде взрослый мужик, а такую *** [глупость] несет!", "Что за бред он несёт?", "Эталонный пример бешенства в бессильной злобе. Со стороны выглядит комично", "Тут не комментарии писать, а диагноз ставить надо с принудительным лечением...", "Спасибо, посмеялась от души! Вы пробовали сценарии для 95 квартала писать?", "Наркомания или слабоумие?" – удивляются россияне и украинцы. 

Полина ИВАНОВА
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