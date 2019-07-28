Президенту Незалежной посоветовали поучить историю

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Руси в Twitter. Однако высказывание главы Украины вызвало насмешки у его подписчиков.

"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития", – написал Зеленский.

Интернет-пользователи обратили внимание президента Незалежной на то, что государства под таким названием никогда не существовало.

"Вова открою тебе страшную тайну. Тогда не было никакой Украины", "Приведите исторический документ где слово Украина присутствует в сочетании Киевская Русь-Украина, найдёте только Киевскую Русь – где Русь ключевое слово", "Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он то сам знал об этом? Вова, тоже совсем ку-ку? Петро #2, реинкарнация! Вам нужно поменять имя на Владимир-Петро Зеленско-Порошенкоский", "Никакой Киевской Руси-Украины не было! Вспомните, пане президент, как Вас учили в школе. Вспомнили? От гарно! А если нет, идите снова учитесь, президенту тупым быть нельзя", – подчеркнули подписчики Зеленского.