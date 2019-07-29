Майскую инициативу прежнего режима Незалежной ждут корректировки

Значение русского языка в Незалежной, на котором говорит огромная часть населения, велико для страны, опомнились соседи. К данному выводу там пришли не без наводки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На пару с украинским Минкультуры она подкорректирует местное законодательство, в том числе майскую инициативу о госязыке, рассказал верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер. Он подчеркнул, что Киеву "попало" за самоуправство и ущемление русскоязычного населения.

"Все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко – не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание",

– пояснил Заньер в беседе с "Известиями". По его мнению, своеобразный прогиб киевской верхушки перед языками ЕС "вносит элементы дискриминации".

Собеседник издания отметил также, что, принимая языковой закон, киевская верхушка не посоветовалась с представителями "нацменьшинств". Данное определение русскоязычного населения покоробило неравнодушных (орфография и пунктуация авторские).

"Кто тут представитель нацменьшинств – это еще большой вопрос, учитывая, сколько граждан украины говорят на русском языке и считают его родным", "Все население бывшей республики СССР мыслит по-русски, дома в семье говорит по-русски. Заставляют людей мучиться – в голове переводить мысль, потом ее высказывать", – пожаловались читатели РИА "Новости".

"Веселые времена ждут "великих" укров. Скорее всего полная изоляция и окончательный распад искусственного недогосударства", "Раскритиковали – это правильно. Санкции где", – отреагировали другие.



Напомним, многонациональной Украине оставили один язык 15 мая 2019 г. Соответствующий закон подписал предшественник нынешнего президента страны Владимира Зеленского Петр Порошенко.