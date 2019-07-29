Переименование России на Украине назвали бредом

Авторов идеи "Московии" упрекнули в неадекватности

Украинские политики, в том числе из новоиспеченной фракции "Слуга народа", сами не знают, чего хотят. Об этом заявил избранный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Он назвал идею своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России в Московию полным бредом в духе прежнего президента Петра Порошенко.

"Это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича.Давайте назовем Московией, а дальше что? Такими заявлениями мы продемонстрируем неадекватность. Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми", – подчеркнул Бужанский в интервью "Стране".

Нардеп привел в пример указ Порошенко о праздновании Украиной "Дня освобождения от Советского Союза". При этом есть государственный праздник – Освобождение Украины во Второй мировой войне:

"Получается, что с одной стороны, празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз – оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским", – указал Бужанский.

Он призвал украинских политиков и простых граждан руководствоваться здравым смыслом, от чего все отвыкли за последние 5 лет:

"История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма", – подчеркнул нардеп.

Новый состав Рады сформирован по итогам внеочередных парламентских выборов, прошедших 21 июля. Больше всего мандатов – 43,1% - у пропрезидентской партии "Слуга народа". У переименованной партии экс-президента Порошенко "Европейская солидарность" 8,1%.