Донбасс вернется в Украину при одном условии

Республики готовы создать конфедерацию с Киевом после выполнения Минских соглашений

Украина и республики Донбасса могут создать единое государство на принципах конфедерации. Однако это станет возможным только после того, как будут выполнены Минские соглашения. С таким заявлением выступил руководитель Министерства иностранных дел непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.



"Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом как самостоятельным субъектом и Украиной… Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает, что это конфедерация",

‑ заявил чиновник на форуме в Севастополе. Его слова приводит телеграм-канал Post Enot.

При этом Дейнего не верит, что Украина согласится на такие условия. "Теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", ‑ отметил представитель ЛНР.

Если же предположить, что государственная политика Украины изменится до того состояния, при котором Киев "признает право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры", то с такой страной непризнанные республики готовы быть "соседями, партнерами". Или даже войти в ее состав.

Пока что, по словам Дейнего, нынешняя Украина очень далека от этого. Ей надо "превратиться в такую же народную республику" и "пройти тот путь", который Донбасс "прошел очень быстро".

Глава МИД ЛНР ранее уже не раз рассуждал о теоретической возможности создать конфедерацию Киева, Луганска и Донецка. Кроме того, в ноябре 2017 г. он говорил, что самопровозглашенные республики рано или поздно вернутся в состав Украины, чтобы получить международное признание. При этом политик подчеркивал, что "ЛНР и ДНР должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина".