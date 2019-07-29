Прощупал лично: Зеленский ищет послушного премьер-министра

На Украине в спешном порядке формируют состав правительства

Шесть кандидатов претендуют на должность главы кабмина Украины. До недавнего времени их было пять, и с каждым из них президент Владимир Зеленский и его ближайшие помощники встретились лично на прошедшей неделе.

Переговоры состоялись с представителем Украины в Международном валютном фонде Владиславом Рашкованом, секретарем Совбеза Александром Данилюком, главой наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айварасом Абромавичусом, руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым и исполнительным директором этой же компании Юрием Витренко, передает "Коммерсант".

По данным издания, после личных встреч как минимум два кандидата утратили все шансы занять кресло премьера. Их имена источник из окружения Зеленского не назвал, но намекнул, что они хотели излишней самостоятельности для кабмина, тогда как команда президента хочет работать с правительством дружным тандемом.

При этом Зеленский, действительно, может рассчитывать на лояльного премьера. Итоги выборов в Раду, где партия "Слуга народа" взяла более 43%, позволяет главе государства назначить премьера по своему усмотрению, без учета мнений оппозиционных партий.

На этом фоне в списке кандидатов появилось еще одно имя - экономиста Алексея Гончарука. По данным украинских СМИ, именно он является наиболее вероятным назначенцем на должность премьера. Он не занимал ранее высоких постов, но командой Зеленского он уже был отмечен – сейчас он является заместителем главы офиса президента по экономическим вопросам.

Отмечается, что спустя неделю после парламентских выборов нет ясности и с кандидатами на роль министров. Известно лишь, что главой Минздрава может стать владелец сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, а министром образования – депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак. Но сами они от комментариев воздерживаются.