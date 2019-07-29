Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине подняли вопрос водоснабжения Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Киевская верхушка, считают соратники Зеленского, поступает мудро

Незалежная должна использовать все возможные способы давления на Россию. А, учитывая проблемы с водоснабжением на отошедшем последней в 2014 году полуострове, одним из самых действенных по-прежнему является Северо-Крымский канал, полагает постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич.

"Мне кажется, что это неуместно",

отреагировал он на возможность поставки воды, передает украинское издание "Сегодня". 

Чиновник одобрил поведение Киева. По словам Кориневича, руководство страны выбрало верный путь, ведь вода необходима Крыму. Соответственно, ее дефицит приведет к сбою в хозяйственной деятельности. 

"Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция",

– отрезал украинец, добавив, что в Незалежной задумались также еще над одним способом насолить Москве. Речь идет о прекращении электроснабжения. 

Напомним, ранее данный вопрос предшественник Кориневича Борис Бабин. Он уверял, что водный кризис приведет РФ за стол переговоров. До этого украинцы предлагали "взаимовыгодный" обмен. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей