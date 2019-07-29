Киевская верхушка, считают соратники Зеленского, поступает мудро

Незалежная должна использовать все возможные способы давления на Россию. А, учитывая проблемы с водоснабжением на отошедшем последней в 2014 году полуострове, одним из самых действенных по-прежнему является Северо-Крымский канал, полагает постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич.

"Мне кажется, что это неуместно",

– отреагировал он на возможность поставки воды, передает украинское издание "Сегодня".



Чиновник одобрил поведение Киева. По словам Кориневича, руководство страны выбрало верный путь, ведь вода необходима Крыму. Соответственно, ее дефицит приведет к сбою в хозяйственной деятельности.

"Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция",

– отрезал украинец, добавив, что в Незалежной задумались также еще над одним способом насолить Москве. Речь идет о прекращении электроснабжения.

Напомним, ранее данный вопрос предшественник Кориневича Борис Бабин. Он уверял, что водный кризис приведет РФ за стол переговоров. До этого украинцы предлагали "взаимовыгодный" обмен.