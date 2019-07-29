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Реформа СБУ даст в руки Зеленскому карательный инструмент

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Президенту Владимиру Зеленскому нужны подконтрольные органы власти. Поэтому в числе первоочередных задач у него – реформа Службы безопасности Украины (СБУ). Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Реформа необходима Зеленскому для проведения кадровых чисток в СБУ, которая, возможно, кажется ему не совсем подконтрольной. Он под предлогом реформирования спецслужб – Службы безопасности и Государственного бюро расследований – хочет их сильно изменить в кадровом отношении, сделать более лояльными себе", – отметил эксперт в интервью РИА ФАН.

По мнению Безпалько, реформа может пойти по примеру США, где ЦРУ и ФБР "разделены по своему функционалу". Но в этом случае СБУ фактически превратится в "инструмент политических репрессий".

Фото: www.globallookpress.com

"Любого человека можно обвинить в сепаратизме, шпионаже, работе на "клятых москалей" и т. д., и это все будет подпадать под работу контрразведки, – отмечает эксперт. – В этом случае она (СБУ) будет чисто политическим инструментом для решений возможных проблем Зеленского и тех кураторов, которые за ним стоят".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил о намерении властей кардинально изменить систему безопасности государства. По его словам, главной функцией СБУ станет противостояние шпионской деятельности, пишет URA.RU.

Кроме того, стало известно, что Зеленский подбирает на пост главы правительства лояльного кандидата.

Николай ВИКТОРОВ
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