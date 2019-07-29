Жителей соседнего государства преследует навязчивый бред о битве с Москвой

Вооруженные силы Незалежной нужно готовить к военной интервенции в Россию. С таким заявлением ранее выступил украинский блогер Максим Кухар.

По его словам, "лучшие бригады" необходимо стянуть к границе с Россией, чтобы в случае необходимости "они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ". Кроме того, украинские войска, по предложению Кухара, должны помешать переброске российских воинских частей из Ростова, Крыма и Донбасса в Москву "для подавления революции", отмечает "Царьград".

Кухар – далеко не первый украинский персонаж, который строит воинственные планы по захвату России. На днях начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак пообещал в будущем устроить очередной поход против российского флота в Керченском проливе.

В мае бывший замглавы Генштаба ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что армия Незалежной достаточно сильна, чтобы за несколько недель захватить неподконтрольные территории на востоке страны. При этом он отметил, что за самопровозглашенные республики Донбасса вступится Россия, и конфликт перерастет в полноценную войну. До этого он же требовал от руководства страны обзавестись ракетами, которые бы "доставали до Урала". Только так, по его словам, Киев сможет сдерживать Москву.

В апреле министр транспорта Украины Владимир Омелян заявил, что в российскую столицу он "въедет на танке с надписью "На Москву" вместе с союзниками". О танковом противостоянии с Россией мечтал и экс-лидер запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", бывший депутат Верховной рады Дмитрий Ярош. "Братья-танкисты еще скажут свое слово в истории российско-украинской войны. Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там – выполнят свой национальный долг и в Краснодаре, Ростове и Воронеже", ‑ писал он.

А бывший депутат Верховной рады, экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол призвал украинскую армию пойти в наступление на Россию и завершить его на Красной площади в Москве. По мнению политика, пока этого не произойдет, украинские власти не смогут восстановить контроль над Донецкой и Луганской народными республиками.