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В команде нового президента Украины, которая уверенно "взяла" парламент, может назреть бунт. Представитель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" блогер Максим Бужанский готов пойти наперекор мнению соратников, если те решат отменить 9 Мая как День победы. Свой протест он сопроводит риторическим вопросом:
"Что ж вы за ****** (умственно отсталые люди)?".
Он напомнил об отмечаемом 8 мая на Украине дне "Памяти и примирения" и спросил, с кем именно националисты намерены выкурить трубку мира. С современными немцами жители Незалежной не в ссоре, а с зверством бывшего руководства Гитлеровской Германии новоиспеченный партиец примиряться отказался.
"Пусть не празднуют, горюют", – заключил он в интервью изданию "Страна.ua", отметив ряд нестыковок в законах Порошенко, который навязал украинцам среди прочих праздник освобождения от Советского Союза.
Запрещенная в Незалежной георгиевская ленточка, полагает Бужанский, не имеет никакого отношения с победной символике. На его взгляд, "это аксессуар".
"Хотят носить – пусть носят. Символ победы – это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы", – отрезал депутат.
Между тем сейчас ношение ленточки грозит штрафом, который увеличивается при повторном нарушении. Попавшихся несколько раз с антиукраинским символом ждет также до 15 суток тюрьмы.
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