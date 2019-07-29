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Киев отказался от российского газа

Фото: www.globallookpress.com
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Власти Незалежной обещают обойтись без поставок из РФ

Соглашение о транзите голубого топлива в ЕС по украинскому маршруту может остаться без продления, поэтому Киев заранее готовится к такому развитию событий. В настоящий момент подземные хранилища максимально наполняются газом. Об этом заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита",

сообщил чиновник в интервью изданию "РБК-Украина".

Топливо поступает реверсом из стран Восточной Европы, а также от частных трейдеров. Покупать газ напрямую в России Украина не может, поскольку страны не заключили соответствующего соглашения.

Фото: www.globallookpress.com

По данным Геруса, к настоящему моменту газохранилища заполнены на 50%. Сейчас там находится 15,5 млрд кубометров топлива. Чтобы стране хватило запасов на отопительный сезон, в хранилища нужно закачать по меньшей мере 20 млрд кубометров.

Действующий контракт на поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему истекает 31 декабря 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак ранее сообщил, что Украине предложено продлить на год действующий контракт на транзит газа. При этом, по его словам, должны сохраняться нынешние условия сделки. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения о транзите.

К концу нынешнего года, как ожидается, будет достроен газопровод "Северный поток – 2", а в будущем введут в эксплуатацию "Турецкий поток". После этого необходимость в транзите топлива через Украину отпадет. В РФ заявляют, что при выборе маршрута поставок руководствуются исключительно соображениями экономической целесообразности. Киев усматривает в транзитном вопросе политическое давление со стороны Москвы.

Андрей ФИЛАТОВ
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