Названа причина резко пошатнувшегося здоровья канцлера ФРГ

По секрету всему свету глава украинского МИД Павел Климкин разболтал тайну канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, она не удержалась от соблазна посмотреть сериал "Слуга народа" в главной роли с нынешним президентом Незалежной.

Правда, знакомство с фильмом произошло еще до избрания Владимира Зеленского на высокий пост, но на фоне ажиотажа вокруг его персоны. Специально для фрау Меркель собрали наиболее интересные фрагменты.

"Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", – заявил Климкин, передает "Укринформ".

Работа Зеленского, по словам министра, заинтриговала также некоторых его любопытных коллег. А у самого Павла Анатольевича они просили рецензию на сериал.

Впрочем, украинцы дипломату не поверили, назвав его, мягко говоря, обманщиком (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Прикинте: в 3х сезонах-50 с лишним серий. а теперь представьте картину : министры иностранных дел,забросив свои дела-смотрят серик!", – иронично отметил читатель RT.

Не понравилась, к слову, интернет-пользователям и чрезмерная болтливость украинского политика. Многие связали дрожь канцлера ФРГ с просмотром сериала.



"Меркель после просмотра до сих пор пребывает в подвешенном состоянии, только когда вспоминает,дрожь пробирает,...А Климкин то хорош – тайну "девичьих" грез разболтал", "Теперь понятна причина "трясуна", "Это после просмотра старушке так плохо стало, что она до сих пор оправиться не может? Кошмар, довели фрау до трясучки и гордятся", – излили свои догадки в Сеть комментаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский – выходец из шоу-бизнеса. Незадолго до выборов он сыграл главу государства, борца с коррупцией Василия Голобородько. Образ настолько полюбился избирателям, что они "назначили" Зеленского руководителем Незалежной наяву.