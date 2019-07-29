Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
По секрету всему свету глава украинского МИД Павел Климкин разболтал тайну канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, она не удержалась от соблазна посмотреть сериал "Слуга народа" в главной роли с нынешним президентом Незалежной.
Правда, знакомство с фильмом произошло еще до избрания Владимира Зеленского на высокий пост, но на фоне ажиотажа вокруг его персоны. Специально для фрау Меркель собрали наиболее интересные фрагменты.
"Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", – заявил Климкин, передает "Укринформ".
Работа Зеленского, по словам министра, заинтриговала также некоторых его любопытных коллег. А у самого Павла Анатольевича они просили рецензию на сериал.
Впрочем, украинцы дипломату не поверили, назвав его, мягко говоря, обманщиком (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
"Прикинте: в 3х сезонах-50 с лишним серий. а теперь представьте картину : министры иностранных дел,забросив свои дела-смотрят серик!", – иронично отметил читатель RT.
Не понравилась, к слову, интернет-пользователям и чрезмерная болтливость украинского политика. Многие связали дрожь канцлера ФРГ с просмотром сериала.
"Меркель после просмотра до сих пор пребывает в подвешенном состоянии, только когда вспоминает,дрожь пробирает,...А Климкин то хорош – тайну "девичьих" грез разболтал", "Теперь понятна причина "трясуна", "Это после просмотра старушке так плохо стало, что она до сих пор оправиться не может? Кошмар, довели фрау до трясучки и гордятся", – излили свои догадки в Сеть комментаторы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский – выходец из шоу-бизнеса. Незадолго до выборов он сыграл главу государства, борца с коррупцией Василия Голобородько. Образ настолько полюбился избирателям, что они "назначили" Зеленского руководителем Незалежной наяву.
Судьба рубля зависит от Вашингтона
Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России