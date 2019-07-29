Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине придумали новую месть за Крымский мост

Фото: most.life
продолжение"Конец будет неутешительный": в Москве оценили последствия "вторжения" Киева
Правда, выбрали для наказания старое оружие

Причастные к строительству самого длинного в Европе моста компании должны поплатиться за содеянное, заявил постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич. По его словам, их названия должны пополнить санкционный список. 

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – спросил себя и тут же дал ответ самонадеянный постпред в интервью "Сегодня". 

По словам чиновника, Москва загнала Киев в такое положение, что он не мог противостоять строительству Крымского моста. Но управа на нее найдется, заключил Кориневич. Он напомнил об открытых уголовных делах в вымышленной Украиной прокуратуре, а также в правоохранительных органах.

"Вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить", – заключил постпред. Он выразил надежду, что Киев не остановится, даже если для этого придется переписать закон. За неповиновение фигурантов санкционного списка Кориневич предложил привлекать к ответственности. 

Напомним, ранее в понедельник, 29 июля, он своими высказываниями поощрил водную блокаду Крыма. 

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Однако украинцы никак не могут смириться с потерей территорий.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Черный август": доллар неожиданно подорожает

Судьба рубля зависит от Вашингтона

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей