Правда, выбрали для наказания старое оружие

Причастные к строительству самого длинного в Европе моста компании должны поплатиться за содеянное, заявил постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич. По его словам, их названия должны пополнить санкционный список.

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – спросил себя и тут же дал ответ самонадеянный постпред в интервью "Сегодня".



По словам чиновника, Москва загнала Киев в такое положение, что он не мог противостоять строительству Крымского моста. Но управа на нее найдется, заключил Кориневич. Он напомнил об открытых уголовных делах в вымышленной Украиной прокуратуре, а также в правоохранительных органах.

"Вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить", – заключил постпред. Он выразил надежду, что Киев не остановится, даже если для этого придется переписать закон. За неповиновение фигурантов санкционного списка Кориневич предложил привлекать к ответственности.

Напомним, ранее в понедельник, 29 июля, он своими высказываниями поощрил водную блокаду Крыма.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. Однако украинцы никак не могут смириться с потерей территорий.

