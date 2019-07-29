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Предложение украинского журналиста ввести войска Незалежной
на территорию РФ является симптомом серьезного психического расстройства. Такой
диагноз поставил член верхней палаты российского парламента Сергей Цеков.
"Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии ‑ то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти",
‑ заявил сенатор в интервью РИА "Новости".
Представитель Крыма в Совете Федерации попросил бывших соотечественников быть более взвешенными в своих высказываниях. Иначе им не поздоровится. "Если кому-то в голову взбредет вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный", ‑ пригрозил политик.
В том же духе инициативу прокомментировали и на полуострове.
"Это просто смешно. Что за глупости? Пусть они у себя разберутся с этой демократией, которая там у них есть, пусть они разберутся с языком, ОБСЕ даже говорит им, что им нужно менять закон о языке, потому что он ущемляет права национальных меньшинств, пусть они разберутся в судебной системе своей, в коррупции, которую создал бывший президент Украины. Пусть они у себя разберутся сначала, потом будут указания давать", ‑ заявил РБК зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар написал в Facebook пост о необходимости стянуть Вооруженные силы к границам РФ и начать военную интервенцию. Кухар предложил парламенту Украины немедленно собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию.
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