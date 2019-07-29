Если кто-то посмеет сунуться с оружием на территорию России, он сильно об этом пожалеет

Предложение украинского журналиста ввести войска Незалежной на территорию РФ является симптомом серьезного психического расстройства. Такой диагноз поставил член верхней палаты российского парламента Сергей Цеков.



"Выдвигать такие примитивные раздумья и предложения может только стопроцентно нездоровый человек. Относительно вообще возможности украинской армии ‑ то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти",

‑ заявил сенатор в интервью РИА "Новости".

Представитель Крыма в Совете Федерации попросил бывших соотечественников быть более взвешенными в своих высказываниях. Иначе им не поздоровится. "Если кому-то в голову взбредет вторгнуться на территорию Россию, то конец для них будет весьма неутешительный", ‑ пригрозил политик.

В том же духе инициативу прокомментировали и на полуострове.

"Это просто смешно. Что за глупости? Пусть они у себя разберутся с этой демократией, которая там у них есть, пусть они разберутся с языком, ОБСЕ даже говорит им, что им нужно менять закон о языке, потому что он ущемляет права национальных меньшинств, пусть они разберутся в судебной системе своей, в коррупции, которую создал бывший президент Украины. Пусть они у себя разберутся сначала, потом будут указания давать", ‑ заявил РБК зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар написал в Facebook пост о необходимости стянуть Вооруженные силы к границам РФ и начать военную интервенцию. Кухар предложил парламенту Украины немедленно собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию.