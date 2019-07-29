"Нафтогаз" обвинил Москву в тотальной блокировке транзита через Незалежную

С вводом в строй газопровода "Северный поток-2" Российская Федерация может полностью отказаться от использования газотранспортной системы Украины. Об этом констатирует глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Давайте будем честными, если не будет масштабных объемов транспортировки российского газа, то, я думаю, во время каденции господина Путина вряд ли какое-то альтернативное применение украинской ГТС будет возможно", – заявил Коболев в интервью YouTube-каналу KRYM.

По его утверждению, Москва специально блокирует использование советской трубы, пролегающей по территории Незалежной другими странами.

"Например, раньше страны Средней Азии так же через Россию, Украину транспортировали газ в Европу – это все заблокировано", – сообщил Коболев.

Также он отметил, что в отсутствии транзита, ГТС может качать топливо внутри страны по ГТС или заполнять местные хранилища импортным газом, чтобы пережить грядущую зиму.

Что касается некоего "плана Б" в борьбе с Москвой, то пан Коболев здесь не открыл никакого секрета: "Нафтогаз" намерен требовать от "Газпрома" компенсацию за отказ продлевать транзитный договор после 2019 года. Правда ранее он же видел решение проблемы именно в заполнении газовых хранилищ импортным топливом, чтобы пережить грядущий зимний сезон.

Сегодня о таком же варианте спасения отечества говорил и представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. По его словам, украинские власти предполагают худший сценарий, но надеются, что смогут приготовиться, "чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита".

