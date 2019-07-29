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Россия готова возобновить авиаперелеты с Украиной

Фото: www.globallookpress.com
Однако Киев пока на контакт не выходит

Российская сторона может начать переговорный процесс с авиационным руководством Украины о возобновлении воздушного сообщения между нашими странами в полном объеме. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Так он прокомментировал появившуюся недавно на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с требованием возобновить прямые перелеты в Россию. По мнению автора обращения Виктория Темченко, из-за отмены авиасообщения страдают в первую очередь сами украинцы, поскольку не могут видеться с семьями.

"Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов", – цитирует РИА "Новости" Нерадько.

При этом он добавил, что каких-то контактов или встреч по данному вопросу с Киевом пока не было.

Отметим, Росавиация еще в начале апреля нынешнего года сообщала, что российское ведомство предложило украинской стороне провести переговоры и возобновить перелеты на регулярной и чартерной основе в полном объеме. В Москве считают, что такое решение отвечает интересам граждан обеих стран.

Напомним, с 25 октября 2015 г. постмайданная власть Незалежной ввела санкции против всех крупнейших российских авиаперевозчиков и "закрыла небо" для перелетов пассажирских и грузовых самолетов на Украину. Россия применила к украинским компаниям зеркальные меры в тот же день.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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