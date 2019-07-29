Порошенко сбежал в Турцию и отказался от охраны

Дальнейшие планы политика неизвестны

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал вместе с семьей в Турцию. От государственной охраны политик отказался.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что часть членов семьи Порошенко отправились в Стамбул на прошлой неделе, а сам бывший лидер Незалежной вместе с оставшимися домочадцами поехал 28 июля.

Украинское законодательство предусматривает, что бывшие президенты обеспечиваются госохраной пожизненно. На какой срок от охраны отказался Порошенко, неизвестно.

Весной этого года на президентских выборах Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. СМИ неоднократно сообщали, что экс-президент может уехать за границу, чтобы скрыться от уголовного преследования по обвинениям в коррупции, напоминает телеканал "Царьград".





