Ограничения со стороны РФ больно ударили по украинским ТЭЦ

Луганская теплоэлектростанция, которая расположена на подконтрольной киевским властям территории Луганской области и принадлежит компании "ДТЭК Востокэнерго", с сегодняшнего дня перешла на газ по причине отсутствия угля из-за ранее введенных ограничений со стороны России. Об этом сообщил глава местной областной госадминистрации Виталий Комарницкий.

"Сегодня в 9.00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали", – цитирует его пресс-служба ЛОГА.

Комарницкий добавил, что причин для беспокойства нет и ситуация находится под контролем областного руководства.

Отмечается, что 25 июля прошло заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по вопросу предпосылок возникновения энергетического коллапса в Луганской области "в связи с принятием постановления правительства РФ по определению перечня товаров, которые можно импортировать или экспортировать на Украину только на основании отдельных разрешений". К данной категории отнесена продукция топливно-энергетического комплекса, в частности, угля, который поступает для Луганской ТЭС с территории России.





В заявлении пресс-службы указывается, что по состоянию на 24 июля запасы черного золота на предприятии составляли 17964 тонны. С учетом среднесуточного потребления в 2798 тонн указанного объема угля хватит до 29 июля.

Тогда же на совещании решено перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии, для чего необходимо обеспечить соответствующие технические условия при его транспортировке и распределении.

Луганская ТЭС обеспечивает электроэнергией 1 млн жителей области, а также предприятия водо– и газоснабжения.