Вашингтон надеется на творческий подход Зеленского в вопросе Донбасса

Актерский талант "Слуги народа" восхитил американское руководство

Новая власть на Украине внесет "творческие идеи" в урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, на что рассчитывают в Вашингтоне. Об этом заявил заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время сегодняшнего выступления в Экономическом клубе американской столицы.

"Мы взаимодействуем с новым правительством Украины. Они только что, на прошлой неделе, провели парламентские выборы, [у них] новый президент. Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему", – цитирует ТАСС Помпео.

Он оценил происходящее на востоке соборной как "подлинный конфликт на Украине" и отметил, что там "они все еще воюют".

"Не каждый день, но много. Это совершенно реально", – подчеркнул глава Госдепа.

Также Помпео подтвердил курс Вашингтона на непризнания Крыма российской территорией. По его словам, "это неприемлемо". Шеф американской дипломатии считает, что "Крым должен вернуться" под юрисдикцию Киева.

Напомним, сейчас в Донбассе действует так называемое хлебное "летнее перемирие". Оно запущено с 21 июля.

Между тем уходящий со своего поста посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Киев работает над контрактом по закупке "крупной партии" летального оружия у Вашингтона. Дипломат уверяет, что соглашение может быть заключено до конца текущего года. Он похвастался, что "92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов", пишет Укринформ.

