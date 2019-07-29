Новые украинские специалисты решили обратиться за помощью к туркам

Киеву необходимо выйти с инициативой о создании международной переговорной площадки для обсуждения шагов по возвращению российского Крыма в состав Украины. Об этом заявил свежеиспеченный постпред президента страны по региону Антон Кориневич. На эту виртуальную должность Владимир Зеленский назначил 33-летнего кандидата юридических наук 25 июня.

Пан Кориневич считает, что в новом переговорном формате должны участвовать США и Великобритания, поскольку "эти государства гарантировали нашу безопасность" в рамках Будапештского меморандума. Также обсуждать судьбу Крыма он зазвал Германию и Францию, так как данные страны "уже включились в решение ситуации по Донбассу".

Представитель Зеленского предполагает возможность привлечь к решению возврата полуострова Незалежной Турцию.

"Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", – подчеркнул Кориневич в интервью изданию "Сегодня.ua".

Что касается России, по его мнению, на начальном этапе новая переговорная площадка может обойтись без ее участия.

Традиционно, одним из инструментов, с помощью которых Киев намерен добиваться возвращения Крыма под свою юрисдикцию, Кориневич назвал санкции в отношении компаний, построивших Крымский мост.

В мечтах новой власти крымчане увидели следы прошлой, времен правления Петра Порошенко. Как прокомментировал RT инициативу Кориневича депутат Госсовета Республики Владислав Ганжара, попытки введения санкций, водная и торговая блокада полуострова со стороны Украины – это "лишь укрепляло российский статус Крыма и в первую очередь укрепляло выбор людей, которые проголосовали на референдуме в 2014 году". Он добавил, что в Европе ищут возможности, чтобы снять хотя бы ряд ограничительных мер и наладить экономические отношения с Россией.

