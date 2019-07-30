Экс-президент на фоне очередного уголовного дела решил посмотреть мир

Бывший руководитель Украины Петр Порошенко захотел избавиться от накопившейся усталости – позади проигрыш в предвыборной гонке и обидное четвертое место в парламентских выборах – и отправился со всей семьей в заграничный тур.

Не исключено, что тяга к путешествиям у него возникла на фоне нового уголовного преследования. Как сообщает "Страна.ua", экс-президенту "шьют" дело за вмешательство в судебный процесс и давление на служителей Фемиды.

А пока чета Порошенко отправилась в Турцию, о чем стало известно накануне. Не Мальдивы, конечно, но, как выяснилось позже, Стамбул был лишь пересадочным пунктом. Оттуда путешественники полетели в Дубай, где скрылись из вида. Еще ранее часть семьи была замечена в Мюнхене. Поговаривают, что остальные ее члены присоединятся к родным позже.

На отдых у конфетного магната остается менее двух недель, так как 12 августа его ждут в Госбюро расследований на допрос по делу об отмывании доходов.

Если верить словам Петра Алексеевича (а он, надо признать, щедро разбрасывается обещаниями), скрываться он не намерен назло бывшему коллеге из РФ Владимиру Путину, которого, к слову, он считает своим главным оппонентом. Не Владимира Зеленского, подчеркнул Порошенко.

"Я ни от кого не собираюсь прятаться",

– заявил он "Украинской правде", добавив, что у него нет повода "краснеть", так как страх политических преследований он пережил еще в 2014 году.