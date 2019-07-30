Советский разведчик умер на Украине

Анатолий Баронин ушел из жизни на 87-м году жизни

Печальную новость сообщили в соседнем государстве. На Украине скончался полковник в отставке Анатолий Баронин. Ветерану советской и украинской разведки было 86 лет. Причина смерти не уточняется.

Его сердце остановилось накануне, 29 июля, рассказали в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) Украины, называя Баронина "легендарной личностью".

Он первым узнал о лихорадке Эбола во время командировки в Африку. Для того времени (а было это в 1970-х) данная болезнь была неизвестной, передает телеканал"360".

По данным "URA.RU", более четверти века Баронин служил в Первом главном управлении КГБ СССР, затем был первым замначальника разведки Украины. В 1991 уволился в запас.