Украина стала жертвой эксперимента

Проводимые властями реформы следуют целям Запада, а не интересам граждан Незалежной

Эксперименты над Украиной лишили страну будущего. Так считает член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. По его мнению, над страной просто издеваются, объявляя разные так называемые "реформы", которые идут вразрез с нуждами украинцев и на самом деле являются политическими экспериментами над народом.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере?", – указал политик в эфире NewsOne.

Сейчас Кива, с одной стороны, рад, что сменилась власть в стране, поменялся состав парламента, поскольку раньше руководители Украины "выполняли задачи Госдепа и Евросоюза" и "пытались нравиться МВФ". Но в то же время он опасается, что президент Владимир Зеленский и его команда не имеют опыта государственного управления, поэтому могут наделать ошибок, которые добьют Украину.

"Меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?" – отметил Кива.

По его мнению, если Украина переживет 2020 год, это уже станет большой победой. Однако в бюджет страны на следующий год заложены новые повышения тарифов ЖКХ, что сильно ударит по кошельку граждан, пишет "Царьград". Поэтому Кива ничего хорошего от будущего не ждет.

Ранее стало известно, что администрация Зеленского готовит реформу СБУ. Эксперты считают, что новый президент хочет получить контролируемый карательный инструмент.