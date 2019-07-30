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Украинцы будут воздействовать на жителей Донбасса и Крыма на русском языке

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной заговорили о создании принципиально нового телевизионного канала

Киевская власть придумала действенный ход в информационной войне. Чтобы укрепить свои позиции, Украина решила организовать всемирный русскоязычный канал.

В первую очередь, пояснил замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передачи будут рассчитаны будет на людей в Донбассе и Крыму. Планируется, что именно за их умы развернется борьба в телевизионном пространстве. Канал, по словам соратника Зеленского, "сможет покрыть русскоговорящее население по всему миру", передает "Интерфакс-Украина".

На новость оперативно отреагировали в российском МИД. Спикер ведомства Мария Захарова назвала инициативу Киева "безумием". Она напомнила о вступившем в силу законе о госязыке, иронично отметив, что особенный канал создается для того, "чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы".

"Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую -нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", – написала Захарова в Facebook.

"Какое утонченное лицемерие!" – прокомментировал решение украинских властей главред издания "Таймер-Одесса" Юрий Ткачев, также сославшись на новое законодательство. Вся абсурдность ситуации, подчеркнул он, состоит в том, что данный канал не сможет вещать в Незалежной, где 90% информации должно подаваться на государственном языке. 

Ксения АНДРЕЕВА
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