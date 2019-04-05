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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал посетить Москву на танках вместе с союзниками. На такое смело заявление отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
На своей странице в Facebook она написала, что Омелян на транспорте может въехать только в американскую Москву, которая находится в штате Айдахо.
"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперёд и с песней!", - добавила Захарова.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что посетить столицу России на танках мечтал только Адольф Гитлер. Омельян, по его мнению, может доехать лишь до выгребной ямы.
"У киевских болтунов – ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё",
– написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Омелян ответил на предложение Москвы обсудить создание единого транспортного пространства тем, что он обязательно побывает в городе, но только на танках.
"23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза... В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву", – сказал Омелян.
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