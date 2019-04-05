Украинская "Ольха-М" получит убойную ракету

РСЗО существенно увеличат дальность

Украинская "Ольха" будет бить по российским войскам на 200 километров. Об увеличении дальности реактивной системы залпового огня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после ее испытаний в Одесской области.

На данный момент, максимальная дальность ракет РСЗО, которые должны в перспективе заменить "Точку-У", составляет 130 км. Однако, по словам Турчинова, в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса.

Как ранее сообщалось, "Ольха-М" сделана на базе советского "Смерча". Для РСЗО была специально изготовлена корректируемая ракета, которую и испытывали под Одессой. На советских машинах устарела система управления наведением и огнем, поэтому в "Ольхе-М" украинские конструкторы установили новую.

Российским аналогом "Ольхи" является "Торнадо-С", которую также планируется довести до дальности в 200 км. О ней известно больше. Например, стабилизация снарядов происходит за счет их закручивания по пусковым направляющим. А также поддерживания в полете раскрывающимися лопастями оперения. Для обеспечения целеуказания может быть использован беспилотник. Украинцы подробностей не раскрывают и только постоянно подчеркивают, что РСЗО накажет "российского агрессора".