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Украинская "Ольха-М" получит убойную ракету

Фото: mil.gov.ua
РСЗО существенно увеличат дальность

Украинская "Ольха" будет бить по российским войскам на 200 километров. Об увеличении дальности реактивной системы залпового огня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после ее испытаний в Одесской области.

На данный момент, максимальная дальность ракет РСЗО, которые должны в перспективе заменить "Точку-У", составляет 130 км. Однако, по словам Турчинова, в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса.


Как ранее сообщалось, "Ольха-М" сделана на базе советского "Смерча". Для РСЗО была специально изготовлена корректируемая ракета, которую и испытывали под Одессой. На советских машинах устарела система управления наведением и огнем, поэтому в "Ольхе-М" украинские конструкторы установили новую.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)

Российским аналогом "Ольхи" является "Торнадо-С", которую также планируется довести до дальности в 200 км. О ней известно больше. Например, стабилизация снарядов происходит за счет их закручивания по пусковым направляющим. А также поддерживания в полете раскрывающимися лопастями оперения. Для обеспечения целеуказания может быть использован беспилотник. Украинцы подробностей не раскрывают и только постоянно подчеркивают, что РСЗО накажет "российского агрессора".

Александр ИЛЬИН
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