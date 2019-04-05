Слова украинского министра – не пустой звук

Пентагон может иметь реальные планы по использованию украинских вооруженных сил для дестабилизации обстановки на границе с РФ перед массированным вторжением. Об этом сообщил президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, комментируя одиозные заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.



Чиновник из Незалежной заявил о своем желании побывать в Москве на танках "вместе с союзниками". Эксперты отмечают, что подобные слова звучат несерьезно, но в них может содержаться доля истины.

"Хотя слова Омеляна сегодня могут показаться бредом, но не стоит упускать из виду новую стратегию США, получившую название "Троянский конь". Если раньше главной ударной силой были сухопутные войска, а затем авиация, то теперь штаты выводят на первый план силы специальных операций",

– приводит слова Сивкова РИА "Новости".

По словам эксперта, за 1,5-2 года до массированного вторжения в Россию регулярных войск спецназ должен захватить оружейные склады и пункты управления ядерным оружием. В этом деле американцам очень пригодятся русскоязычные специалисты. А кроме Украины, взять их негде.

"Сегодня американские военные инструкторы активно готовят таких специалистов на территории Украины. Таким образом, если рассматривать ВСУ как часть ударной группировки НАТО, то некие, хоть и незначительные, основания для опасений у Москвы должны быть", – подчеркнул доктор наук.

Ранее Владимир Омелян ответил на предложение Москвы обсудить создание единого транспортного пространства тем, что он обязательно побывает в городе, но только на танках. "Двадцать третьего апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза... В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву", – сказал Омелян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на это, что мечты украинского министра могут претвориться в реальность только в том случае, если он имеет в виду американский город Москва. "Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" – заявила она.

А сенатор Алексей Пушков заявил, что украинцы могут въехать на танках разве что в "выгребную яму – вряд ли куда еще".