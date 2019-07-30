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На Украине раскрыли правду об отравлении Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: www.globallookpress.com
Следователь по делу о "покушении" на политика рассказал все, что знает

История 15-летней давности о якобы имевшем место отравлении кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко оказалась выдумкой от начала и до конца. В этом признался заместитель генерального прокурора ‑ главный военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос.

Выступая в эфире проекта Politeka Online, Матиос пересказал свою беседу со следователем Игорем Козловым, который в 2004 г. расследовал дело о покушении на политика.

"Я его спросил: "Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)?" Он сказал: "Нет. Отравления не было",

заявил замгенпрокурора.

Тем самым он поставил точку в многолетнем споре о причинах, по которым Ющенко незадолго до президентских выборов попал в больницу, а после выписки появился на публике с обезображенным лицом. По официальной версии, политика пытались отравить. По неофициальной – внешность Ющенко изменилась до неузнаваемости после неудачной пластической операции.

Фото: www.globallookpress.com

Пятого сентября 2004 г. Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание. Десятого сентября его госпитализировали в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 г. подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

По факту отравления было заведено уголовное дело. В окружении Ющенко заявляли, что силовики пытались убить его, чтобы открыть путь к президентскому креслу его главному сопернику, Виктору Януковичу. Расследование дела завершилось безрезультатно. "Отравление" не помешало Ющенко выиграть выборы.

В 2010 г., после того как Ющенко уступил президентский пост Януковичу, тогдашний генпрокурор Украины Виктор Пшонка не исключил, что отравления экс-главы государства в 2004 г. не было. По его словам, для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу, хотя в 2012 г. уверял, что в его крови осталось 5% диоксина.

Андрей ФИЛАТОВ
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