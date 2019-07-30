В Незалежной запаниковали из-за заразы в Азовском море

Опасность грозит как отдыхающим на курортах региона, так и жителям других областей

Украинские врачи бьют тревогу. На побережье Азовского моря ширится эпидемия, связанная с сильнейшими кишечными расстройствами. Рост заболеваемости отмечен уже за пределами Запорожской области.

"С 20 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% выше уровня прошлой недели. Зарегистрировано 275 случаев",

– приводит " АиФ-Украина" сообщение Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Медики отмечают, что инфекция крайне опасна для детей, которых особенно много в этот период на Азовском побережье.

Кишечная палочка попадает в организм человека с некачественным мясом, молочной продукцией, овощами и фруктами. Кроме того, она очень заразна – заболеть легко при контакте с пораженными поверхностями.