Но провокация силовиков не повлияет на отношения Москвы и Киева

Задержание танкера Neyma в Черном море является ничем иным, как провокацией украинских силовиков против действующего президента страны. К такому мнению склоняется большинство экспертов на Украине.



"Инцидент не имел целью задержать танкер и показать всему миру, что Украина что-то делает в ответ на Керченский инцидент. Просто Военная прокуратура и сам прокурор Анатолий Матиос хотят остаться во властной команде ‑ как и другие топ-политики и силовики, тот же глава МВД Арсен Аваков или премьер Владимир Гройсман. Хотя все понимают, что этого, скорее всего, не будет",

‑ заявил в интервью РИА ФАН киевский политолог Денис Богуш.

По его словам, случай с танкером будет иметь для Украины самые серьезные последствия, ведь "ранее Россия на такие вещи реагировала очень жестко". "Если россияне начнут активные действия, то это крайне негативно повлияет на переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. А тут вроде бы есть потепление отношений, и обе стороны надеются как-то договориться. В любом случае СБУ и Военная прокуратура Украины должны объяснить, что они намерены делать дальше", ‑ полагает эксперт.

Политолог Алексей Якубин считает, что "ситуация с танкером выглядела как провокация против самого Зеленского". "Думаю, этот инцидент не станет причиной для срыва переговоров об освобождении 24 украинских моряков. Зато это будет такая галочка в ряду того, что успел Зеленский за первые 100 дней".

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, команда Зеленского не имела отношения к решению о задержании российского танкера. "По моей информации, на Банковой наоборот с самого начала искали пути выхода из этой ситуации ‑ при этом не предав национальные интересы Украины и не получив жесткой отповеди из "патриотического" лагеря… Зеленскому все это совершенно не нужно. Тем более на фоне появления шанса на улучшение отношений с Москвой. Поэтому на Банковой пришли к единственно правильному решению: отпустить моряков и оставить сам танкер под арестом", ‑ указал специалист.

По его словам, Москва наверняка оценит такой шаг, и эта ситуация вряд ли повлияет на отношения Украины с Россией.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер Neyma, якобы блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Позже экипаж задержанного судна отпустили – он покинул Украину. Сам танкер остается под арестом в порту Измаил.