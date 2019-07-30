Новое правительство не рвется в бой

Избранные 21 июля украинские парламентарии не смогут "сесть за парты" раньше начала нового учебного года, сообщил глава президентского Офиса Андрей Богдан. То есть до первого сентября Верховная рада вряд ли приступит к работе.

Причина довольно-таки распространенная для современной Украины – судебные разбирательства, которые вмешались в выборный процесс. Их, отметил Богдан, накопилось слишком много.

"Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не позволяют ЦИК сформировать тот состав Верховной рады, который нас ожидает", – оправдался глава офиса, передает РИА "Новости".

Напомним, в новом составе Рады будет представлено пять фракций. Обладательницей абсолютного большинства мест, согласно обработанным протоколам, стала партия нового президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Официальные результаты внеочередных парламентских выборов должны объявить до конца этой недели.

Впрочем, новая метла будет мести по-старому, уверен депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. По его словам, готовящееся к старту правительство будет работать по уставу своих предшественников.

По словам Евгения Мураева, новоизбранный парламент должен сформировать правительство, которое отвечает за все экономические и социальные вопросы.

"Мне кажется, все будет в исключительно популистском характере, как в сериале "Слуга народа". Посмотрим, как будут распоряжаться с госактивами, предприятиями и землей. Но я предполагаю, что страна будет уходить с молотка", – цитирует нардепа ВЗГЛЯД.

Украинская риторика, полагает Мураев, во многом будет зависеть от кадровых перестановок и принятых законов. Как это ни банально, но, как будут дальше развиваться события, покажет время.