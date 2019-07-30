Киев назло Москве взвинтил себе цены на топливо

Власти Незалежной подняли размер пошлины на приобретаемый в России сжиженный углеводородный газ (СУГ). Такое решение было принято на последнем заседании правительства страны.



"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине (заседании) в постановление были включены все соответствующие коды",

‑ сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, кабинет министров расширил перечень товарных кодов импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа, на которые распространяется специальная пошлина. Ранее платить повышенную пошлину приходилось только за одну разновидность сжиженного газа, на который приходится всего 1,7% от общего объема СУГ, поставляемого из России в Украину. Теперь же платить придется за все.

Семнадцатого июля кабинет министров Украины принял постановление о том, что с 1 августа 2019 г. вводится спецпошлина в размере 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом. С 1 октября 2019 г. она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября ‑ 3%.

Документ вступил в силу со дня его опубликования. В правительстве Незалежной отметили, что он будет действовать до момента отмены Российской Федерацией "дискриминационных санкций" в отношении Украины. При этом чиновники не пояснили, какую пользу введение дополнительных пошлин, а значит – удорожание топлива, принесет украинской экономике.

После событий 2014 г. Москва и Киев ввели друг против друга торговые ограничения. Списки товаров, запрещенных к ввозу в одну и другую страну, периодически расширяются. В мае директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил о том, что потери украинской экономики от торговой войны с РФ в 13 раз превысили потери российской экономики.