Украинские фантазии о Крыме безжалостно развеяли

Турки не помогут Киеву повлиять на Россию

Украинские власти вправе инициировать любые международные группы для переговоров по Крыму, но это никак не повлияет на принадлежность полуострова России. Об этом заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Он отметил идею обосновавшегося в Херсоне так называемого постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который предложил привлечь к обсуждению статуса Крыма страны "нормандского формата", в который, помимо РФ и Украины, входят ФРГ и Франция, плюс позвать США и Турцию.

"Подобные идеи могут исходить либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике. Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции", – цитирует РИА "Новости" Цекова.

По мнению сенатора, Киеву нужно инициировать диалог с Москвой, но не о статусе Крыма, а о восстановлении нормальных отношений с соседями.

Крым стал российским весной 2014 г. по итогам проведенного жителями полуострова референдума.